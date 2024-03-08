Два гола Трубину от лидера чемпионата Шотландии. Бенфика — Рейнджерс 2:2. Видео голов и обзор матча

С реализацией у гостей дела обстояли получше

beIN Sports

Первый матч "Бенфики" и "Рейнджерса" в Лиссабоне в рамках 1/8 финала Лиги Европы не выявил победителя между командами — 2:2.

Гости вышли вперёд уже на 7-й минуте усилиями Лоренса. Затем соперники обменялись голами Ди Марии и Дуджона Стерлинга в компенсированное к первому тайму время, а окончательный счёт поединка был установлён на 67-й минуте — автоголом отметился защитник "Рейнджерса" Коннор Голдсон.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел на поле полный матч, совершив три сейва.

Ответная встреча между "Бенфикой" и "Рейнджерс" состоится в Шотландии 14 марта. Начало — в 19:45 по Киеву.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

Лиссабон. "Эстадио да Луж"

"Бенфика" — "Рейнджерс" 2:2

Голы: Ди Мария 45+2, Голдсок 67(авт) — Лоренс 7, Стерлинг 45+5

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