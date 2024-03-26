Следить
Футбол

Челси летом может продать Галлахера и приобрести игрока РБ Лейпцига

Синие уже начали планировать летние трансферы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Лондонский "Челси" может продать своего полузащитника Конора Галлахера в летнее трансферное окно.

    По информации Football Transfers, "синие" уже начали искать замену. Конору. Это будет игрок "РБ Лейпцига" Дани Ольмо. Англичане уже начали переговоры с немецким клубом относительно потенциального трансфера.

    Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 миллионов евро.

    Читайте такжеГарет Саутгейт назвал нового капитана сборной Англии
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis