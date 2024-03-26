Челси летом может продать Галлахера и приобрести игрока РБ Лейпцига

Синие уже начали планировать летние трансферы
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Лондонский "Челси" может продать своего полузащитника Конора Галлахера в летнее трансферное окно.
По информации Football Transfers, "синие" уже начали искать замену. Конору. Это будет игрок "РБ Лейпцига" Дани Ольмо. Англичане уже начали переговоры с немецким клубом относительно потенциального трансфера.
Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 миллионов евро.
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