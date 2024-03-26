Беллью назвал один аспект бокса, в котором Фьюри «ужасен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) рассказал об одном аспекте бокса, в котором обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) чувствует себя «ужасно».

«Что касается технической стороны дела, Тайсон Фьюри всегда испытывал трудности с более низкими подвижными боксерами и ужасен, когда дело доходит до контрпанчеров. Если против Фьюри драться на противоходе, он проиграет.

Франсис Нганну – абсолютный новичок в боксе, когда он встречал Фьюри ударами на отступах, то создал ему всевозможные проблемы. И я имею в виду сырого, полного новичка Франсиса Нганну.

Нганну доставил Фьюри массу неприятностей, и это просто безумие – думать, что человек с боксерским послужным списком 0-0 пришел туда и довел чемпиона мира в супертяжелом весе до абсолютного предела. Некоторые люди даже считают, что он победил. С этим не поспоришь», – сказал Беллью.

28 октября 2023 года в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Фьюри одержал трудную победу по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).

sport.ua