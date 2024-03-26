Неймовірно, але факт. «Вашингтон» має найдовшу серію перемог серед усіх команд Сходу прямо зараз

Паралельно з цим поразки зазнав «Бостон», який є лідером сезону НБА та вже гарантував собі перше місце на Сході за підсумками регулярки. Таким чином, «Селтікс» обірвали свій стрік перемог.

А «Візардс» із трьома звитягами поспіль наразі є найуспішнішою в Східній конференції командою за цим показником. У них найдовший він-стрік, тобто серія перемог, серед усіх 15 команд конференції.

Причому «Вашингтон» має всього 14 перемог у сезоні та посідає передостаннє, 14-те місце на Сході. Цього року вони вже видали серію із 16 поразок поспіль, а ще тиждень тому були в турнірній таблиці нижче «Детройта» – команди, яка на старті сезону продемонструвала найгіршу в історії НБА серію за кількістю поразок поспіль в рамках одного сезону, поступившись у 28 матчах.

Фото: Reuters, wizofawes.com

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