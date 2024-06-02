Мегафайт состоялся вечером 1 июня 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
На ринг вышли боксеры супертяжелого веса: Деонтей Уайлдер (43–3–1, 42 KO) и Чжан Чжилей (26–2–1, 21 KO).
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Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен досрочно, уже в 5-м раунде. Китаец Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера и обезвредил Бронзового бомбардировщика!
Чжан Чжилей (Китай) – Деонтей Уайлдер (США) – KO 5/12
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера