УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Владимир Кличко

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал, что долгое время готовился к поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я очень долго готовился к Фьюри. Когда-то на украинском шоу я сказал, что стану абсолютным чемпионом мира в хевивейте, Владимир Кличко тогда посмеялся надо мной, теперь, возможно, он не смеется. Я тогда сказал, что побьюсь с Джошуа через три года, а Кличко мне в ответ: «Ты что, с ума сошел?». Я ему тогда ответил, что я сумасшедший и хочу драться с Фьюри и Джошуа», – вспомнил Усик.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua