Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли

Гол Владимира Тарасенко в шестом матче серии с «Рейнджерс». Фото USA Today Sports У «Рейнджерс» претензии себе не может предъявлять только Игорь Шестеркин.

НХЛ. Плей-офф. Финал восточной конференции. Шестой матч

«Флорида» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Беннетт — 6 (Родригес), 19:10 — 1:0. Тарасенко — 3 (Лунделл, Луостаринен), 49:08 — 2:0. Панарин — 5 (Трочек, Фокс), 58:20 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Шестеркин (57:26 — 58:20, 58:38).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 34 (13+11+10) — 23 (9+9+5).

Наши: Куликов (14.23/0/+1), Тарасенко (14.11/3/+1) — Панарин (22.22/4/0).

2 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 4-2.

«Рейнджерс», выиграв регулярный чемпионат, подписали сами себе приговор. Этот «проклятый» трофей так и останется единственным для команды из Нью-Йорка в этом сезоне.

Болельщики «Рейнджерс» вполне могут предъявлять претензии к лидерам атаки, которые завалили серию с «Пантерами». У Крайдера и Зибанежада за шесть матчей лишь по два набранных очка, у Артемия Панарина немного больше — четыре. Пожалуй, только к Игорю Шестеркину не может быть никаких вопросов. Но только его стараний оказалось мало.

Первый период шестого матча серии «Флорида» провела лучше противника и закономерно открыла счет: после броска Сэма Беннетта шайба попала в крестовину и совсем немного пересекла линию ворот Шестеркина. Наглядное пособие, что в плей-офф каждый миллиметр имеет значение.

В начале третьего периода российский голкипер сделал важнейший сейв после броска Владимира Тарасенко, оставив свою команду в игре. Однако спустя всего несколько минут россиянин все-таки забросил, а его шайба окажется победной.

Отличную серию провел нн только Шестеркин, но и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский: лишь в одном матче он пропустил более двух шайб. В остальных пяти встречах у атаки «Пантерз» была не самая сложная задача: забить хотя бы трижды для победы.

Бобровский был максимально близок к «сухарю» сегодня, но оформить его россиянину не удалось: менее чем за две минуты до конца Панарин размочил счет и внес интригу в матч.

На большее «Рейнджерс» не хватило, а гол Панарина оказался последним для команды из Нью-Йорка в этом сезоне. Всего с учетом плей-офф форвард отличился в этом сезоне 54 раза — личный рекорд.

«Флорида» второй год подряд сыграет в финале. И если в прошлом сезоне это было неожиданностью, то сейчас все закономерно: «Пантерз» отлично провели регулярку и уверенно прошли в плей-офф всех конкурентов на «Востоке».

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