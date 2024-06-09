ТМ. Крестоносцы экономили силы. Швейцария – Австрия 1:1. Обзор матча и видео голов

Команды расписали дружескую ничью
Swiss Info
На 5-й минуте команда Das Team вышла вперед. Как и в предыдущем поединке сборной отличился Кристоф Баумгартнер. Еще в середине первого тайма "нати" сравняли счет. Перед перерывом Стивен Цубер получил повреждение и хозяева провели вынужденную замену.
Подопечные Якина нанесли всего 4 удара и дважды попали в створ. 60% попыток гостей пробить по воротам заблокировали. "Команда А" лучше владела мячом (57%).
В 1-м туре группового раунда Евро "крестоносцы" будут играть против Венгрии, Австрию ждет настоящее испытание – встреча с Францией.
Смотрите обзор товарищеского матча Швейцария – Австрия
Санкт-Галлен. Кибунпарк
Швейцария – Австрия 1:1
Голы: Видмер, 26 – Баумгартнер, 5