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Футбол

ТМ. Крестоносцы экономили силы. Швейцария – Австрия 1:1. Обзор матча и видео голов

Команды расписали дружескую ничью

ТМ. Крестоносцы экономили силы. Швейцария – Австрия 1:1. Обзор матча и видео голов

Swiss Info

    • На 5-й минуте команда Das Team вышла вперед. Как и в предыдущем поединке сборной отличился Кристоф Баумгартнер. Еще в середине первого тайма "нати" сравняли счет. Перед перерывом Стивен Цубер получил повреждение и хозяева провели вынужденную замену.

    Подопечные Якина нанесли всего 4 удара и дважды попали в створ. 60% попыток гостей пробить по воротам заблокировали. "Команда А" лучше владела мячом (57%).

    В 1-м туре группового раунда Евро "крестоносцы" будут играть против Венгрии, Австрию ждет настоящее испытание – встреча с Францией.

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    • Смотрите обзор товарищеского матча Швейцария – Австрия

    Санкт-Галлен. Кибунпарк

    Швейцария – Австрия 1:1

    Голы: Видмер, 26 – Баумгартнер, 5

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