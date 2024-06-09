Действующий чемпион Ролан Гаррос снялся с турнира накануне четвертьфинального матча

Новак Джокович вынужден отказаться от дальнейшего участия на Открытом чемпионате Франции

Новак Джокович, победитель Ролан Гаррос-2023, не сможет продолжить борьбу на турнире в Париже из-за травмы правого колена. 37-летний серб приехал на соревнования с тейпом на колене, но в поединке против Франсиско Серундоло он почувствовал серьезный дискомфорт и обращался за помощью к физио.

На пресс-конференции после 5-сетовой победы над аргентинцем Джокович заявил, что была возможность избежать этой травмы, если бы организаторы прислушались к его советам по уходу за грунтовым покрытием.

Организаторы Ролан Гаррос подтвердили, что речь идет о разрыве медиального мениска правого колена. СМИ считают, что теннисисту может понадобиться хирургическое вмешательство. Журналисты обратились за комментарием к Джоковичу и его команде.

На отказе Новака Джоковича в полуфинал вышел норвежец Каспер Рууд. Там его будет ждать победитель матча Александр Зверев — Алекс де Минор.

Отказ Новака Джоковича также означает, что в обновленном рейтинге первой ракеткой мира станет Янник Синнер из Италии.

Джокович выигрывал Открытый чемпионат Франции в 2016, 2021 и 2023 годах, а также был финалистом в 2012, 2014, 2015, 2020 годах.

btu.org.ua