Пьер Гасли: Сложно быть довольным 15-м местом

Лучшим результатом Alpine в квалификации Гран При Канады стало пятнадцатое место Пьера Гасли. Эстебан Окон показал восемнадцатое время, но из-за штрафа, полученного в Монако за столкновение с напарником на первом круге гонки, стартует последним.

Пьер Гасли (15-й): «Я проехал неплохие круги в первой и второй частях квалификации, поэтому удивлён, что показал только пятнадцатое время. Реальность такова, что от машины большего не удалось добиться, поэтому сложно быть довольным таким результатом.

Команда знает, на что способна машина, и какие у неё слабые стороны, поэтому в данный момент ничего не остаётся, кроме как набраться терпения. Команда много работает над улучшением машины. Но до того, как A524 станет быстрее, мы должны выжимать максимум из того, что есть в нашем распоряжении.

Предстоит непростая гонка. Я надеюсь на дождь, который откроет дополнительные возможности, и мы сможем приблизиться к десятке и побороться за очки. Это возможно, учитывая, насколько плотная борьба в середине пелотона».

Эстебан Окон (18-й): «Очень напряжённая квалификация, и нам не хватило скорости, чтобы выйти во вторую часть. К сожалению, я потерял десятую в шестом и седьмом поворотах, поскольку другой гонщик впереди оказался слишком близко ко мне.

Кроме того, начало моего быстрого круга было испорчено из-за того, что я набрал мусор на шины, когда выезжал за пределы трассы на круге разгона.

В воскресенье нужно сделать всё, что в наших силах, и надеяться на чистую гонку, в которой предстоит оптимизировать стратегию и приблизиться к очкам. Будет сложно, но мы сделаем всё возможное».

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