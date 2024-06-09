Великий камбэк! Мэнни Пакьяо может вернуться на ринг. Известен соперник

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо рассматривает возвращение на профи-ринг.

Пакьяо может провести сразу титульный бой за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Соперником филиппинца должен стать 29-летний американский боксер Марио Барриос.

Пакьяо сейчас 45 лет, он старше Барриоса на 16 лет. Последний свой бой Пакьяо провел еще в 2021 году против Йордениса Угаса, проиграв единогласным решением судей.

Ранее экс-чемпион мира в 8 дивизионах отреагировал на победу Усика над Фьюри.

sport.ua