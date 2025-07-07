Горан Иванишевич – о тренерской работе с Циципасом: “Я был шокирован, потому что никогда в жизни не видел более неподготовленного игрока”

Экс-вторая ракетка мира поделился впечатлениями о сотрудничестве со Стефаносом Циципасом



Хорватский наставник присоединился к тренерскому штабу Циципаса накануне травяного сезона. Ранее Иванишевич работал с Новаком Джоковичем, а также недолго тренировал Елену Рыбакину.

“Это и просто, и не очень. Я много раз с ним разговаривал, – рассказал Иванишевич в студии Sport Klub. – Если он решит некоторые вопросы вне тенниса, тогда у него будет шанс, и он вернется туда, где ему место, потому что он слишком хороший игрок, чтобы быть вне первой десятки в рейтинге”.

“Он хочет, но ничего не делает, – добавил хорват. – Постоянно “хочу, хочу”, но я не вижу никакого сдвига. Я был шокирован, потому что никогда в жизни не видел менее подготовленного игрока. Я со своим травмированным коленом в три раза лучше готов, чем он. Это действительно плохо”.

Стефанос Циципас проиграл свой стартовый поединок на Уимблдоне, в котором обращался к физио из-за проблем со спиной. Ряд СМИ также поговаривают, что теннисист недавно завершил отношения с Паулой Бадосой.



Фото: Getty Images.

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