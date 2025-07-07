Двойной сход Racing Bulls в Сильверстоуне

Оба гонщика Racing Bulls не смогли финишировать в Сильверстоуне из-за аварий…

Айзек Хаджар (сход): «Гонки в столь сложных условиях всегда сопряжены с некоторой долей риска. После старта я ехал за Шарлем в хорошем темпе, мы использовали одинаковую стратегию, но она оказалась неверной.

За автомобилем безопасности я почти ничего не видел из-за брызг, а температура шин упала. На рестарте мне хотелось иметь немного больший запас, но когда я увидел красный сигнал на задней части машины Кими, было уже слишком поздно – видимость была нулевая. К счастью, я в порядке и уже с нетерпением жду гонку в Спа».

Лиам Лоусон (сход): «К сожалению, моя гонка закончилась рано из-за инцидента. Мы правильно выбрали шины и хорошо стартовали, поэтому жаль, что потенциал машины продемонстрировать не удалось.

Наша машина эффективна в переменчивых условиях, мы могли добиться хорошего результата, но упустили возможность заработать очки. Через пару недель мы отправимся в Спа, где пройдёт ещё один особенный уик-энд. Постараемся там заработать очки».

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