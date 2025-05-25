Ландо Норрис: Сбылась моя мечта!

Ландо Норрис выиграл Гран При Монако, чему был очень рад и сказал, что сбылась его давняя мечта…

Ландо Норрис (1-й): «Настроение великолепное! Гонка была долгая и утомительная, но удовольствие мы получили! Мы могли атаковать почти на всём её протяжении, хотя на последней четверти дистанции пришлось немного понервничать, когда Шарль Леклер ехал вплотную за мной, а впереди был Макс Ферстаппен, но мы победили в Монако! Полагаю, как именно победили, уже не столь важно.

Прекрасный уик-энд, ведь я действительно с детства мечтал о победе на этой трассе, так что эта мечта уже сбылась. Хуже всего пришлось под конец: хотя я чувствовал, что контролирую ход гонки, но Макс начал понемногу сбрасывать скорость, и я понимал, что у Шарля появилась возможность атаковать.

Я попытался немного отпустить Макса, чтобы потом в нужным момент можно было бы прибавить. В общем, по-моему, мы неплохо провели гонку, я очень доволен, наша команда тоже довольна, поэтому сегодняшний вечер обещает быть просто чудесным!»

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