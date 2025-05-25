Игрок сборной Швейцарии: «Мы взволнованы перед финалом с США»

IIHF. Кевин Фиала

Прошлогодний MVP чемпионата мира форвард сборной Швейцарии Кевин Фиала признался, что взволнован перед своим вторым финалом на мировом форуме в Стокгольме.

«Морально мы готовы к завоеванию первого золота в истории, – сказал Фиала. – Мы больше всех забили на турнире (47 шайб), обыграли США в групповой стадии (3:0), вышли во второй финал ЧМ подряд! У нас есть определенный опыт, но со стартовым вбрасыванием это не будет иметь значения – все начнется заново. То, с каким масштабом США разобрали Швецию в полуфинале – впечатлило! Поэтому мы немного взволнованы».

Нападающий Кевин Финала, который выступает в НХЛ за «Лос-Анджелес», на ЧМ-2025 набрал 10 (3+7) очков в семи поединках.

sport.ua