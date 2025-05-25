Примера. Жирона – Атлетико 0:4. Симеоне уничтожил оборону Мичела

Матч начался без особого энтузиазма. Диего Симеоне сделал акцент на владении мячом и контроле центра поля. А вот "Жирона" довольствовалась вялыми выходами в контратаки. Ближе к 15-й минуте "Атлетико" уже прощупали оборону оппонента и стали чаще наносить удары по воротам украинского голкипера. Крапивцов совершил несколько сейвов и не позволил гостям открыть счет встречи.

Учитывая погодные условия главный арбитр матча отправил футболистов на небольшой перерыв, чтобы они могли попить воды и немного остыть. До этого особых событий не происходило. За 25 минут команды лишь трижды сумели попасть в створ. Два удара было за "Атлетико" и один за "Жироной". Гости продолжали контролировать мяч и позиционно расшатывать оборону хозяев.

Оставшееся время также прошло без особенностей. "Атлетико" постарался усилить натиск, но в створ мяч так и не мог попасть. "Жирона" грамотно выстраивала линии обороны, тем самым нейтрализовала все попытки гостей. Ближе к 40-й минуте команды снова были вынуждены взять небольшой перерыв. Главный арбитр встречи получил сообщение, что у одного из болельщиков возникли проблемы по здоровью. Но спустя короткий промежуток времени матч возобновился. Несмотря на частый отдых по ходу тайма команды играли так, как будто уже концовка встречи. Судья добавил пять минут, но их было недостаточно для того, чтобы создать качественный момент.

Второй тайм, но снова речь пойдет не о футболе. В матче снова была объявлена пауза из-за проблем со здоровьем у одного из болельщиков. Погода действительно не располагает к комфортному времяпровождению под открытым солнцем. Потому и делаются легкие перерывы для того, чтобы футболисты выпили воды и остыли. Но несмотря на это активно начал вторую половину "Атлетико", который за несколько минут уже нашел момент ударил по воротам. Снова сейв Крапивцова спасает "Жирону".

На 68-й минуте был забит первый гол в матче. Защитник "Жироны" Крейчий отдал неточную передачу, которую перехватил игрок "Атлетико". После чего был отправлен на правый фланг Де Паулю, который в касание прострелил на Сорлота. Норвежец в упор расстрелял ворота без шансов для голкипера. Крапивцов пытался спасти ситуацию, но удар был настолько сильным, что украинец попросту не дотянулся.

Во втором тайме "Атлетико" продолжил играть первым номером. Натиск лишь усиливался, а после того как защитник "Жироны" обрезался и привез гол – хозяева вовсе опустили руки. Все на стадионе ждали последнюю (5-ю) замену от Мичела. На скамейке запасных сидел голкипер, который проводил свой последний матч в составе команды. Мартин Хуан Карлос – 37-и летний вратарь, который провел пять сезонов в "Жироне" ждал шанс с достоинством попрощаться с болельщиками.

Атлетико удваивает преимущество на 87-й минуте. В первом тайме был похожий эпизод, когда Крапивцов пытался зафиксировать мяч, но он выскользнул из рук. И благо, что тогда он вылетел за пределы поля. Сейчас же Альварес решился на дальний удар и снова украинец хотел зафиксировать мяч, но он вылетел перед вратарем. Ленгле был первый на подборе и отправил мяч в ворота. Видно было, что Владислав поплыл и Сорлот оформляет дубль. Норвежец уверенно пробил в ближний угол и поставил точку в сегодняшнем матче. "Жирона" была полностью разбита и "матрасники" сумели забить четвертый. Снова отличился Сорлот и записал на свой счет хет-трик в сегодняшней встрече.

38-й тур Примеры

Стадион: Жирона "Городской стадион Монтивилли"

Арбитр: Х. Мансано

"Жирона" – "Атлетико" 0:4

Голы: Сорлот (68,90, 90+3), Ленгле (87)

"Жирона": 4-4-2: Крапивцов – Мартинес, Франсес (Хуанпе 64), Крейчий, Блинд – Цыганков, Мело (Ромеу 73), Эррера (Руис 73), Асприлла – Порту (Мартин 64), Стуани (Солис 89).

"Атлетико": 4-4-2: Муссо – Аспиликуэта, Лангле, Витсель, Молина (Симеоне 62) – Лино (Корреа 71), Коке (Галлахер 71), Де Пауль (Барриос 77), Льоренте – Альварес, Гризманн (Сорлот 62).

Предупреждение: Симеоне (не на поле 45+1)

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