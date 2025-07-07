Тайсон ФЬЮРИ: «Его время в большом боксе уже закончилось»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Ф’юри

Бывший чемпион мира Тайсон Ф'юри высказался о будущем Энтони Джошуа в большом боксе.

«Смогу ли я победить Джошуа? Да, 100%.

Это тот бой, который я хочу. У Джошуа была великолепная карьера. Его нельзя пренебрежительно оценивать, он был на элитном уровне. Он достиг больших успехов в боксе, но я считаю, что его время вышло. У него осталось немного боев, и, надеюсь, я буду одним из них», – сказал Фьюри.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua