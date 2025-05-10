В ночь на 11 мая на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.
Главным событием станет титульный бой во втором полулегком весе (до 59 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии WBO Эммануэль Наваррете (39–2–1, 32 КО, Мексика) и претендент из Филиппин Чарли Суарес (18–0, 10 КО).
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Во втором по значимости поединке обязательного претендента на титул WBC в легком весе (до 61,2 кг) определят россиянин Заур Абдуллаев (20–1, 12 КО) и американец Рэймонд Мураталья (22–0, 17 КО).
Трансляция шоу в Сан-Диего начнется в 03:00. Наваррете и Суарес выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа MEGOGO. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Наваррете – Суарес, Абдуллаев – Мураталья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Файткард шоу бокса в Сан-Диего от компании Top Rank: