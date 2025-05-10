В ночь на 11 мая на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Главным событием станет титульный бой во втором полулегком весе (до 59 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии WBO Эммануэль Наваррете (39–2–1, 32 КО, Мексика) и претендент из Филиппин Чарли Суарес (18–0, 10 КО).

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Во втором по значимости поединке обязательного претендента на титул WBC в легком весе (до 61,2 кг) определят россиянин Заур Абдуллаев (20–1, 12 КО) и американец Рэймонд Мураталья (22–0, 17 КО).

Трансляция шоу в Сан-Диего начнется в 03:00. Наваррете и Суарес выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа MEGOGO. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Наваррете – Суарес, Абдуллаев – Мураталья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард шоу бокса в Сан-Диего от компании Top Rank:

Эмануэль Наваррете (39–2–1, 32 KO) – Чарли Суарес (18–0, 10 KO)

Заур Абдуллаев (20–1, 12 KO) – Рэймонд Мураталья (22–0, 17 KO)

Андрес Кортес (22–0, 12 KO) – Рафаэль Сальвадор Хименес (14–1–1, 6 КО)

Джованни Сантийян (33–1, 18 KO) – Анхель Бельтран Вилья (18–2, 11 КО)

Альберт Гонсалес (13–0, 7 КО) – Хосе Иван Гуардадо (16–3–1, 6 КО)

Себастьян Эрнандес (19–0, 18 KO) – Азат Ованнисян (21–5, 17 KO)

Алан Гарсия (15–1, 11 КО) – Кристиан Медина Гарсия (8–2–1, 5 КО)

Самуэль Контрерас (1–0, 1 КО) – Диллон Сервантес (4–5–1, 2 КО)

Перла Базальдуа (1–0, 1 КО) – Мона Уорд (0–1).

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