В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?

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21 декабря в Эр-Рияде состоится реванш в супертяжелом весе – в ринге встретятся украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.

За десять дней до боя стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) обратился к организаторам с требованием изменить некоторые правила. Президент WBC Маурисио Сулейман требует, чтобы в поединке были внедрены видеоповторы, которые позволят судьям пересмотреть спорные инциденты.

«Мы хотим, чтобы решение WBC поддержали представители WBA, WBO и IBF. Мы считаем, что если есть вероятность спорных ситуаций, нужно использовать дополнительные экраны возле ринга и пересмотреть такие моменты. В таких случаях судьи смогут менять свое мнение и принимать правильные решения», – заявил Сулейман.

Ранее сообщалось, что видеотрансляция чемпионского поединка Усика и Фьюри будет доступна на сервисах MEGOGO и DAZN.

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