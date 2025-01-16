«У меня 4 телевизора». Двухкратный призер ОИ – о реванше Усика и Фьюри

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Двукратный олимпийский призер Виктор Савченко высказался о бое-реванше между украинским боксером Александром Усиком и британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри:

«Вы знаете, я не нашел прямой трансляции боя. У меня четыре телевизора, но ни на одном бокс не показывали. Поэтому пришлось смотреть только в записи. Усика я знаю хорошо и давно. Быстрый, хорошо чувствует дистанцию, знает, что делать у канатов. Одним словом – молодец!»

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua