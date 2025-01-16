Капитаном Манчестер Сити заинтересовался клуб из Саудовской Аравии

Кайл Уокер может сменить клуб
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Будущее капитана "Манчестер Сити" Кайла Уокера пока остается неопределенным.
По данным Николо Скиры, 34-летний правый защитник получил предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.
Тем не менее, английский футболист имеет альтернативный вариант продолжения карьеры. "Милан" проявил заинтересованность в услугах Уокера и готов подписать его на правах свободного агента.
Добавим, что у Кайла с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
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