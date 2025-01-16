Connect with us
Футбол

Капитаном Манчестер Сити заинтересовался клуб из Саудовской Аравии

Кайл Уокер может сменить клуб

Капитаном Манчестер Сити заинтересовался клуб из Саудовской Аравии

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Будущее капитана "Манчестер Сити" Кайла Уокера пока остается неопределенным.

    По данным Николо Скиры, 34-летний правый защитник получил предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.

    Тем не менее, английский футболист имеет альтернативный вариант продолжения карьеры. "Милан" проявил заинтересованность в услугах Уокера и готов подписать его на правах свободного агента.

    Добавим, что у Кайла с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

    Читайте такжеФоден рассказал, есть ли у Манчестер Сити шансы на победу в Премьер-Лиге
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis