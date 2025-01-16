Australian Open. Финалистка Ролан Гаррос и Уимблдона сыграет против Свитолиной в третьем круге

В женской сетке турнира в Австралии завершились матчи второго раунда



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мэдисон Кис (США, 19) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) 7:6(1), 2:6, 7:5

Даниэль Коллинс (США, 10) – Дестани Аява (Австралия, Q) 7:6(4), 4:6, 6:2

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 15) – Эрика Андреева (-) 6:2, 6:3

Вероника Кудерметова (-) – Кэти Бултер (Великобритания, 22) 7:6(3), 2:6, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 28) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:1, 6:4

Жасмин Паолини (Италия, 4) – Рената Сарасуа (Мексика)

Ева Лис (Германия, LL) – Варвара Грачёва (Франция) 6:2, 3:6, 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния) – Лучия Брондзетти (Италия) 7:5, 7:5

Даниэль Коллинс прервала беспроигрышную серию Дестани Аявы, которая перед стартом в квалификации домашнего “мэйджора” выиграла титул ITF в Теннисоне. Американка четвёртый раз сыграет в третьем круге Australian Open и встретится с Мэдисон Кис, которая выиграла седьмой матч подряд в Австралии. Напомним, что на прошлой неделе Кис победила на турнире WTA 500 в Аделаиде. Она и ведёт в счёте личных противостояний с соотечественницей (2-1).

Четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини будет бороться с Элиной Свитолиной за место в четвёртом круге турнира в Мельбурне. Напомним, что в прошлом сезоне итальянка смогла дойти до финала на Ролан Гаррос и затем на Уимблдоне. На Australian Open год назад она сыграла в 1/8 финала. Ранее Паолини не играла против Свитолиной.

Ева Лис впервые вышла в третий круг на турнире Grand Slam. Ранее её лучшим результатом был второй круг (на US Open-2023). Дальше немецкая теннисистка украинского происхождения сыграет против Жаклин Кристиан, которую обыграла во всех трёх предыдущих встречах. В прошлом году они играли друг против друга на грунтовом турнире WTA 125 в Бари.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua