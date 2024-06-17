Берлин. Сёнмез одержала дебютную победу в Туре, Синякова и Вондроушова вышли во второй круг

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 500 в Германии

Берлин, Германия • 17-23 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Катержина Синякова (Чехия, Q) — Эмма Наварро (США) 6:4, 6:3

Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) — Аранча Рус (Нидерланды, LL) 3:6, 6:2, 6:1

Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Ребека Масарова (Испания, Q) 6:4, 6:3

Анна Калинская (-) — Нао Хибино (Япония, Q) 2:6, 6:4, 6:2

Дарья Касаткина (-) — Марта Костюк (Украина) 4:6, 7:6(6), 6:3

Катержина Синякова сравняла счёт в личных встречах с Эммой Наварро (2-2), одержав вторую победу на траве. В прошлом году теннисистки играли друг против друга в полуфинале турнира WTA 250 в Бад-Гомбурге, где чешка стала чемпионкой.

Зейнеп Сёнмез (№157 WTA) одержала вторую победу над соперницей, входящей в топ-60 рейтинга и впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua