Який шифр використовувати в Hamster Kombat 18 червня

Hamster Kombat – це захоплива гра, де гравці можуть використовувати різноманітні коди для досягнення нових рівнів та бонусів. Шифр на 17-18 червня закодований за допомогою азбуки Морзе. Давайте розглянемо, як правильно ввести цей код. Нижче наведено покрокову інструкцію з використання COIN.

Перші кроки

Для початку, тричі натисніть на «прибуток за тап» у верхньому лівому кутку екрану. Це активує можливість введення коду. Після цього перейдіть до червоного хом’яка, який буде вашим основним об’єктом для введення коду.

Як вводити крапки та тире

Кожен символ азбуки Морзе складається з крапок (•) і тире (-). У Hamster Kombat для введення крапки (•) потрібно коротко натиснути на хом’яка. Для введення тире (-) натисніть і утримуйте палець на хом’яку протягом 2-3 секунд.

Шифр на 18 червня: COIN

Сьогоднішній код – слово «COIN». Ось як кожна буква виглядає в азбуці Морзе:

C: -•-•

O: —

I: ••

N: -•

Введення коду

Процес введення коду для кожної букви виглядає так:

C: Один довгий клік (утримувати 2-3 секунди), один короткий клік, один довгий клік, один короткий клік. O: Три довгі кліки підряд (утримувати кожен 2-3 секунди). I: Два короткі кліки підряд. N: Один довгий клік (утримувати 2-3 секунди), один короткий клік.

Послідовність введення

Для зручності, наведемо всю послідовність введення символів:

Один довгий клік, один короткий клік, один довгий клік, один короткий клік (C). Три довгі кліки підряд (O). Два короткі кліки підряд (I). Один довгий клік, один короткий клік (N).

Перевірка введення

Після введення всього коду перевірте, чи правильні всі кліки та утримання. Якщо все введено правильно, гра підтвердить введення коду і активує відповідний бонус або рівень. У випадку помилки, спробуйте ще раз, ретельно стежачи за послідовністю і тривалістю кліків.

Використання кодів в Hamster Kombat

Введення кодів в Hamster Kombat додає грі новий рівень інтересу та інтерактивності. Використовуючи азбуку Морзе, ви можете розвинути свої навички декодування та отримати додаткові переваги у грі. Слідкуйте за новими кодами, щоб не пропустити можливість поліпшити свої результати і отримати нові бонуси.

Перспективи розвитку Hamster Kombat

Проект Hamster Kombat продовжує активно розвиватися, і незабаром планується листинг токенів HMSTR. Очікується, що торги розпочнуться на різних криптовалютних біржах через місяць. Нижче наведені декілька бірж, які можуть підтримати листинг Hamster:

KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.

BINANCE — здобула славу завдяки власній надійності та зручному функціоналу, який сподобався багатьом;

OKX — платформа, що поєднує в собі всі необхідні елементи для комфортного використання як новачками, так і досвідченими трейдерами;

ByBit — привернула широкий спектр користувачів і впровадила одні з найновіших технологій, завдяки чому трейдери отримали великий прибуток від угод;

BingX — ця платформа заслуговує уваги насамперед завдяки своїй надійності та комфорту;

GateIO — підтримує багато криптовалют і надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit — зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Альтернативні способи заробітку в інтернеті

Для тих, хто шукає можливості заробітку в інтернеті з мінімальними або без початкових вкладень, окрім Hamster Kombat, існує багато інших проектів:

Таким чином, знання і правильне використання азбуки Морзе в Hamster Kombat може стати ключем до нових досягнень та захоплюючих пригод у цій грі.