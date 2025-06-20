Берлин. Киченок и Раутлифф не смогли выйти в полуфинал

Украинско-новозеландская пара завершила выступление на турнире WTA 500 в Германии
Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Людмила Киченок/Эрин Раутлифф (Украина/Новая Зеландия, 2) – Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) 4:6, 0:6
Киченок и Раутлифф по ходу матча не реализовали ни одного из четырех брейк-поинтов и проиграли четыре гейма на своих подачах.
Теннисистки сыграли второй совместный турнир. На прошлой неделе они дошли до полуфинала на турнире WTA 500 в Лондоне.
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram
Фото: Getty Images.
btu.org.ua