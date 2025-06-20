Формула E: Гонщики и команды помогли очистить пляж

В этот уик-энд в Джакарте, столице Индонезии, проходит 12-й этап сезона Формулы E, и сегодня уже состоялась первая тренировка, где лучшее время показал Макс Гюнтер, гонщик DS Penske. Но участники чемпионата мира по гонкам на электромобилях занимались в этой стране не только своим основным делом, но некоторые из них также приняли участие в важной экологической акции.

Вчера вместе с другими сотрудниками команд Формулы E, местными экоактивистами, волонтёрами и представителями организаторов гонки они отправились на пляж Пантай одного из близлежащих курортов и общими усилиями занимались очисткой территории от мусора.

Поскольку такая акция проходит второй год подряд, её уже можно считать традиционной. Официальный сайт Формулы E приводит такую статистику: в 2024-м участники акции собрали 120 мешков мусора общим весом 440 кг. Прежде всего это пластик, разного рода обломки и прочие предметы, которые океанский прибой и ветер выносит на берег – в общем, участники акции делают полезное дело.

Также сообщается, что организаторы индонезийского этапа чемпионата в дни гоночного уик-энда принимают дополнительные меры по снижению воздействия на окружающую среду, в частности, вокруг трассы в зонах, где находятся болельщики, установлены специальные «водные станции», где публика может бесплатно набирать питьевую воду в стаканы, изготовленные из биоразлагаемых материалов.

Благодаря этому нет необходимости приносить или приобретать воду в пластиковых бутылках, а потребность в этом ожидается высокая, ведь температуры в Джакарте приближаются к 30 градусам.

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