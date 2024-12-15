Итоги сезона: Kick Sauber F1 Team

В Sauber провели худший сезон за последние годы. Пока структуру перестраивают под новых владельцев из Audi, спортивные результаты не имеют большого значения – команда просто отбывала этапы и могла не заработать очков, если бы не везение Гуаньюя Чжоу в Катаре.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Гуаньюй Чжоу 24 20 4 12 8 Валттери Боттас 24 23 0 9 11

Alfa Romeo / Sauber Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 10 4 9 8 2023 22 9 16 5 8 2022 22 6 55 5 5 2021 22 9 13 7 8 2020 17 8 8 8 9

Расставшись с брендом Alfa Romeo и 14-й раз в истории сменив название – теперь это было труднопроизносимое Stake F1 Team Kick Sauber, которое менялось от этапа к этапу в зависимости от местных законов – во многих странах реклама ставок запрещена. Лишив команду идентичности, в Sauber сохранили последовательную нумерацию машин в честь супруги Петера Заубера Кристианы. Новая машина, представленная швейцарской командой, получила индекс С44.

У команды не было руководителя в привычном понимании. Решавший оперативные вопросы и выходящий к прессе Алессандро Алунни Брави остался в роли «представителя» и на презентации говорил о новой странице в истории и предстоящей перезагрузке, что символизировали и новые корпоративные цвета – сочетание чёрного с кислотно-зелёным. Узнать машину на трассе было легко.

В Sauber сохранили состав. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу последние два сезона провели вяло, но нехватка мотивации была вполне объяснима, к тому же ещё до начала сезона говорили, что в светлое будущее в Audi их решили не брать. Валлтери начал искать варианты, а у Чжоу и вариантов не было.

Уже первые этапы всё расставили по местам. Машина получилась неудачной, новый технический директор Джеймс Ки позже признал – при разработке С44 допущены системные ошибки, исправить которые на этом шасси не получится, а на постройку нового не было средств.

Команда даже просила соперников и FIA разрешить им потратить больше, но не на машину, а на развитие инфраструктуры новых сотрудников. Весь доступный бюджет ушёл на перестройку команды, соперники скоро ушли вперёд, а от Sauber перестали ждать сюрпризов.

В статусе самой медленной машины чемпионата мира Sauber С44 поначалу соревновалась с Alpine, но потом французы смогли прибавить. Гонщики стабильно занимали места в хвосте пелотона, покидая их только из-за последствий аварий, штрафов и других проблем у соперников.

Как и в 2023-м, самым успешным для команды стал этап в Катаре, где Гуаньюй Чжоу заработал четыре очка – в гонке произошло пять сходов и первый китайский гонщик Формулы 1 оказался в десятке.

Валттери впервые в карьере вообще не заработал очков за сезон. Он стал больше времени посвящать личной жизни, активнее участвовать в различных мероприятиях с Тиффани Кромвелл, своей австралийской подругой, чемпионкой зимней Олимпиады в Ванкувере. Лучшим результатом опытного финна стало 11-е место в том же Катаре. Отсутствие энтузиазма в его глазах говорило о многом.

Но если с результатами были проблемы, то основной вопрос команда решила. Прежде всего – Audi выкупила 100% акций команды, пришли крупные инвесторы – суверенный фонд благосостояния Катара приобрёл значительную миноритарную долю акций Sauber Holding AG.

На роль операционного и технического директора пришёл Маттиа Бинотто, переманили из Red Bull Racing Джонатана Уитли, который в июле 2025-го станет руководителем команды. Джампаоло Далл’Ара получил роль главного гоночного инженера, а Игнасио Руэда заменил Беата Цендера на посту спортивного директора.

Серьёзно пополнился специалистами новый технический отдел, в том числе подразделение мотористов – некоторые инженеры Ferrari решили продолжить сотрудничество с Бинотто, который прежде возглавлял это направление в Скудерии.

В следующем году состав сменится полностью – за руль сядут опытный Нико Хюлкенберг и бразильский чемпион Формулы 2 Габриэль Бортолето.

В следующем сезоне в команде изменится практически всё, только машина останется прежней. Конечно, её доработают, но главной задачей останется подготовка к полноценному дебюту заводской команды с построенной по новому регламенту машиной в 2026-м.

Sauber/Audi ждёт ещё один переходный сезон. Бинотто считает, что первых серьёзных успехов можно ждать не раньше 2030 года.

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