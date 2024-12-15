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Бокс

Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 

Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик принял участие в блиц-опросе. Александр составил своего лучшего боксера. Усик считает, что самым умным боксером был бывший чемпион мира непобежденный Андре Уорд.

– Самый лучший джеб?
– Владимир Кличко

– Лучшая защита?
– Рой Джонс

– Лучший подбородок?
– Дерек Чисора

– Лучшая работа ног?
– Василий Ломаченко

– Лучшее боксерское айкью?
– Андре Уорд

– Лучшая личность в боксе?
– Мухаммед Али

Ранее Александр Усик назвал пятерку лучших боксеров на данный момент. Александр включил в список двух британских супертяжей – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

sport.ua

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