Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик принял участие в блиц-опросе. Александр составил своего лучшего боксера. Усик считает, что самым умным боксером был бывший чемпион мира непобежденный Андре Уорд.
– Самый лучший джеб?
– Владимир Кличко
– Лучшая защита?
– Рой Джонс
– Лучший подбородок?
– Дерек Чисора
– Лучшая работа ног?
– Василий Ломаченко
– Лучшее боксерское айкью?
– Андре Уорд
– Лучшая личность в боксе?
– Мухаммед Али
Ранее Александр Усик назвал пятерку лучших боксеров на данный момент. Александр включил в список двух британских супертяжей – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.