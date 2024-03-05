Фернандо Алонсо: Я провёл довольно спокойную гонку

Девятое место Фернандо Алонсо и десятое Лэнса Стролла позволили Aston Martin двумя машинами заработать очки в Бахрейне. В команде довольны такими итогами первой гонки и признают, что их ждёт ещё много работы по модернизации машины.

Фернандо Алонсо (9-й): «Я рад тому, что сегодня заработал очки. Результат вполне соответствует ожиданиям.

Учитывая отрывы от соперников впереди и позади, моя гонка получилась довольно спокойной. Мы решили продлить первый и второй отрезки в надежде на автомобиль безопасности, но он так и не выехал на трассу.

Я считаю, что нам нужно проанализировать темп на быстром круге и сравнить его с темпом на гоночной дистанции. Я уверен, что мы сможем прибавить по ходу сезона. Посмотрим, удастся ли выступить лучше в Саудовской Аравии на следующей неделе».

Лэнс Стролл (10-й): «Приятно заработать очки после того, как на первом круге я оказался последним. На старте я хорошо тронулся с места, но затем в меня въехал Нико Хюлкенберг, и я откатился назад.

Я знал, что после этого предстоит длинная гонка, поэтому сосредоточился на контроле состояния шин и на обгонах, а команда разработала для меня хорошую стратегию.

Мы знаем, что предстоит поработать над развитием AMR24 и добиться от неё большей скорости. Впереди длинный сезон, и мы продолжим атаковать».

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