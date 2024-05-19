Гасли: Ошибка стоила мне потери нескольких позиций

Лучшим результатом Alpine в квалификации Гран При Эмилии-Романьи стало двенадцатое место Эстебана Окона. Французский гонщик рассказал, что машина не позволяла рассчитывать сегодня на большее.

Его напарник Пьер Гасли показал пятнадцатое время и извинился перед командой за свою ошибку во время решающего быстрого круга во второй сессии.

Эстебан Окон (12-й): «Мы максимально выложились, но уик-энд складывается тяжело. В первой тренировке настройки оказались далеки от оптимальных, из-за чего машиной было очень сложно управлять. Я был медленным в каждой сессии, и механикам пришлось постоянно работать, поскольку мы пробовали разные варианты настроек.

В квалификации машина всё ещё была не идеальна, но мне удалось проехать неплохой круг. К сожалению, этого не хватило, чтобы пройти в финал, но я действительно максимально выложился.

В гонке важно использовать любую возможность, которая только может появиться. Сегодня мы увидели, что многие выезжали за пределы трассы и задевали стены. Не исключаю, что в гонке это тоже повторится, поэтому может быть шанс отыграться».

Пьер Гасли (15-й): «В первой части квалификации я неплохо выглядел – мне удалось проехать хороший круг и попасть в первую десятку.

Во второй сессии мой решающий круг тоже был хорошим до семнадцатого поворота, когда я немного потерял концентрацию. Карлос Сайнс готовился начать быстрый круг, я не понимал, какую траекторию он собирается занять, поэтому ударил по тормозам, заехал на гравий и потерял пять десятых на последнем секторе. Моя ошибка, которая стоила потери нескольких позиций.

До этого круг был хорошим, и я мог квалифицироваться рядом с Серхио Пересом, но сегодня я не лучшим образом справился с работой, и извиняюсь перед парнями.

В Имоле не так просто обгонять, но в Майами мы увидели, что благодаря автомобилю безопасности многое может произойти. В этот уик-энд мне комфортно в машине, поэтому я попробую приблизиться к первой десятке».

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