Хэмилтон: Скорее всего мы не станем менять настройки

Во второй тренировке Гран При Сингапура Шарль Леклер столкнулся на пит-лейн с Ландо Норрисом. Гонщик Ferrari, показавший девятое время в сессии, считает, что к инциденту привело неудачное стечение обстоятельств.

Его напарник Льюис Хэмилтон закончил тренировку на десятой строчке и заявил, что доволен машиной и прогрессом, достигнутым в пятницу.

Шарль Леклер (9-й): «Хорошая первая тренировка и очень сложная вторая из-за трафика, красных флагов и инцидента на пит-лейн. Произошло много неприятных вещей, но мы всё проанализируем и вернёмся более сильными. Думаю, у машины есть темп, и это главное.

Инцидент с Ландо? Я всё проанализирую, но пока у меня не было возможности поговорить с механиком и всё перепроверить. Думаю, произошло некоторое недопонимание из-за того, что оба гонщика McLaren выехали одновременно. Вероятно, механик думал, что они поедут не так быстро, поэтому не дал мне указание остановиться.

В подобных ситуациях полагаешься на команду, и иногда такие вещи случаются. Всё случилось в очень сложный момент сразу после красных флагов, когда все спешили поскорее выехать, чтобы проехать несколько кругов. К случившемуся привело сочетание нескольких факторов. Конечно, мне не хотелось столкновения, но иногда такие вещи случаются».

Льюис Хэмилтон (10-й): «В целом хороший день. Я впервые пилотирую Ferrari на этой трассе, и мне понравилась машина. Все эти годы я смотрел записи с камер на машине и пытался понять, как она управляется, какие различия с моей машиной, и сегодня я это узнал.

Гонщики McLaren очень быстры. На этой трассе непросто чисто проехать круг, но я чувствую, что сегодня было много позитивного. Я многому научился и доволен прогрессом, которого мы добились по ходу сессий.

Я чувствую, что мы сделали несколько шагов вперёд, поэтому, скорее всего мы не станем ничего менять в настройках перед субботой. Но, конечно, мы постараемся их немного улучшить, чтобы выжать из машины большее и приблизиться к McLaren».

