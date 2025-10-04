Украинцы на турнирах ITF 4 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
16:30 | Дарья Снигур (Украина, 2) – Алина Корнеева (-, 3)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
15:00 | Вероника Подрез (Украина) – Ким Киарелло (Франция, Q)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
10:30 | Александр Брайнин (Украина, 1) – Кай Венельт (Германия, 3)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
12:30 | Александр Брайнин/Цзян Ицин (Украина/Китай) – Григорий Ломакин/Кай Венельт (Казахстан/Германия, 1)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
12:00 | Анастасия Запаринюк/Сара Долс (Украина/Испания, 2) – Ева Беннеман/Лаура Бонер (Германия, 1)