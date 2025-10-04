Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым побоялся бы делить ринг.

«Я понимаю всех этих парней, я бы тоже побоялся драться с Дэвидом Бенавидесом, если бы выступал в его дивизионе. Этот парень сейчас невероятен», – сказал Тайсон.

Бенавидес сейчас регулярно входит в рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории и обладает чемпионским титулом WBC в полутяжелом весе.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua