Лидс – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После удачного старта в чемпионате последняя неделя для «шпор» оказалась сложной. Они подарили "Вулверхэмптону" первый зачетный балл в сезоне, а затем не смогли обыграть "Буде/Глимт" в Лиге чемпионов. Более того, там едва не проиграли. Поэтому матч против "Лидса" начинает вызывать опасения у болельщиков. Посмотрим, смогут ли они вернуться на победный путь.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 октября.

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

4 октября. 14:30. Лидс. "Элланд Роуд"

Главный судья: Томас Брамалл (Южный Йоркшир)

Трансляция: Setanta Sports

