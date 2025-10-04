Connect with us
Лидс – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • После удачного старта в чемпионате последняя неделя для «шпор» оказалась сложной. Они подарили "Вулверхэмптону" первый зачетный балл в сезоне, а затем не смогли обыграть "Буде/Глимт" в Лиге чемпионов. Более того, там едва не проиграли. Поэтому матч против "Лидса" начинает вызывать опасения у болельщиков. Посмотрим, смогут ли они вернуться на победный путь.

    Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    Английская Премьер-лига. 7-й тур.

    4 октября. 14:30. Лидс. "Элланд Роуд"

    Главный судья: Томас Брамалл (Южный Йоркшир)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча “Лидс” — “Тоттенхэм” Смотреть трансляцию

    Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

