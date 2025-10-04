Хельмут Марко подтвердил переговоры с Алексом Данном о включении ирландского гонщика в состав молодёжной программы Red Bull, хотя никаких официальных заявлений пока нет.

С мая 2024 года Данн сотрудничал с McLaren, но в четверг британская команда выпустила неожиданный пресс-релиз о том, что контракт с Алексом расторгнут. Причины этого названы не были, но в тот же день появились слухи, что 19-летний ирландец может перейти в Red Bull, на тот момент не подтверждённые.

Однако Марко, автоспортивный советник австрийской компании, в интервью BBC Sport не стал этого скрывать: «Теперь, когда он свободен, мы ведём переговоры. Он очень агрессивный и быстрый гонщик, который хорошо умеет контролировать поведение машины на трассе. При этом он допускает немало ошибок, однако он очень похож на гонщика Red Bull».

У Данна уже есть опыт пилотирования машины Формулы 1: в минувшем июне он провёл свою первую тренировку за рулём McLaren и показал в той сессии впечатляющее 4-е время, которое было всего на 0,069 секунды хуже, чем результат Оскара Пиастри, лидера чемпионата.

Судя по всему, менеджменту Данна не удалось договориться с McLaren об условиях дальнейшего сотрудничества, которые устроили бы обе стороны. Также ни к чему не привели контакты с Alpine F1, хотя представители ирландца «зондировали почву» и на этом направлении.

Если в итоге будет подписан контракт с Red Bull, тогда Данн в следующем году продолжит набираться опыта в Формуле 2, при этом получив шанс перейти в Racing Bulls в 2027-м.

На своих страницах в социальных сетях Алекс намекнул на некие интересные перспективы, которые перед ним открываются, подчеркнув, что это его «очень воодушевляет».

За два этапа до завершения сезона в Ф2 Данн занимает 5-е место в личном зачёте, но уступает лидеру, Леонардо Форнароли, уже 58 очков и не входит в число реальных претендентов на титул. Хотя по ходу сезона он не раз привлекал к себе внимание, поскольку на его счету пара побед (в Бахрейне и Имоле) и несколько подиумов.

