Победитель Дакара поблагодарил штурмана и команду

Сегодняшняя победа Язеда Аль-Раджи в «Дакаре» знаменательна тем, что гонщик Overdrive Racing стал первым за 25 лет представителем частной команды, которому удалось выиграть этот ралли-рейд, и мы об этом рассказывали.

Гонщик из Саудовской Аравии – крепкий профессионал, выступает в ралли-рейдах не один год, но такого успеха добился впервые. В предыдущие годы он не раз побеждал на отдельных этапах супермарафона, но говорят, что выиграть «Дакар» ему мешала излишняя лихость, из-за чего часто страдала техника, на которой он выступал.

Но на этот раз Аль-Раджи всё сделал, как надо, буквально вырвав победу у Хенга Латегана, лидировавшего в ралли-рейде ещё позавчера. Кстати, южноафриканец выступал на таком же внедорожнике Toyota Hilux, но за заводскую команду японского концерна.

Наблюдатели отмечают, что Аль-Раджи скорректировал свои подходы: богатый опыт выступлений в ралли-рейдах помог ему уяснить, что такие соревнования выигрываются не только за счёт скорости. Не менее важна тактика, терпение, расчёт, умение выжидать и атаковать тогда, когда это действительно необходимо.

«Сегодня самый счастливый день моей жизни! – прокомментировал Аль-Раджи после финиша. – Теперь мы вписали свою страницу в историю Дакара и в историю Саудовской Аравии. Мне это очень нравится, я очень горжусь!

Пришлось непросто, но в итоге мы добились наилучшего результата. Overdrive Racing – отличая команда, на её счету немало побед, а наши механики – вообще самые лучшие! Ключевым фактором стала грамотная стратегия. Чтобы победить, важно правильно выбирать тактику, знать, когда нужно атаковать, а когда лучше сбавить темп.

Тимо Готтшальк, мой штурман, как всегда, отлично справлялся с делом, и я очень ему благодарен за помощь и поддержку!..»

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