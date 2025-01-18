Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, отреагировал на решение британского боксера Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Эти два поражения от Усика полностью уничтожили Фьюри. Каждое поражение причиняет боль, а тут два и от одного человека. Не забывайте, что у Тайсона болезнь – биполярное расстройство и он не воспринимает реальность. Его избили очень убедительно в реванше. Даже если состоится третий бой между Усиком и Тайсоном, то Александр все равно победит, потому что он знает, как его победить», – сказал Маккензи.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua