Шакур или Джервонта? Промоутер Ломаченко назвал соперника для украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может вернуться на ринг после того, как решит проблемы со здоровьем.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас назвал имена соперников, которые могут выйти на ринг против его подопечного:

«Либо Шакур Стивенсон, либо Джервонта Дэвис. Лучше встретиться с Дэвисом. Я не собираюсь недооценивать заслуги Шакура, но он предпочитает более защитный стиль. Он много двигается, часто убегает, скрывается за блоком. С ним тяжело.

Джервонта выходит на ринг драться. Для Ломаченко интереснее выйти против «Танка», в этом бою будет много интриги и напряжения. Нужно понимать, что и для Дэвиса лучший выбор – это украинец, который восстановится и вернется», – сказал Климас.

Ломаченко в мае прошлого года нокаутировал в 11 раунде австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

Есть решение IBF. Известно, когда Ломаченко может потерять титул чемпиона

sport.ua