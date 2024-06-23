Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Промоутер абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика Александр Красюк отреагировал на недавние слова Тайсона Фьюри о бое с украинским боксером.

Напомним британский боксер сказал, что бой с Усиком складывался очень легко, как будто он дрался с боксером-любителем.

«Второй самый легкий бой Тайсона после поединка с Франсисом Нганну», – сказал Красюк.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua