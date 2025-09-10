Connect with us
Бокс

Джошуа обратился к фанам: «Вернусь и буду бить Фьюри по голове»

Джошуа обратился к фанам: «Вернусь и буду бить Фьюри по голове»

Sky Sports. Энтони Джошуа

Боксер Энтони Джошуа все еще рассчитывает на поединок против Тайсона Фьюри, хотя он ранее уже объявил о завершении карьеры.

Британец обратился к своим фанам в соцсетях.

«Я вернусь скорее раньше, чем позже. Я завяжу шнурки, поправлю перчатки и снова буду в ринге. Надеюсь, я буду бить Фьюри по голове и танцевать вокруг его джеба», – сказал Джошуа.

Джошуа последний на этот момент бой провел год назад, проиграв Даниелю Дюбуа. Пока нет информации, когда супертяж вернется в ринг.

Джошуа отложил завершение карьеры. Стала известна причина
sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis