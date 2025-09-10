Палмер: Ещё один невероятный обгон Пиастри

Бывший гонщик Формулы 1, колумнист F1TV Джолион Палмер впечатлён рискованным обгоном, который Оскар Пиастри провёл в борьбе с Шарлем Леклером на первом круге Гран При Италии…

Джолион Палмер: «Не припомню, чтобы кто-то когда-либо обгонял по внешней траектории в первом Lesmo. Это практически невозможно. Неожиданный трюк, достойный лучшего фокусника – и огромный риск.

Если бы они столкнулись, Пиастри наверняка бы сошёл с дистанции – его вынесло бы влево на траву и он бы врезался в барьер. Атаковать в этом месте действительно очень рискованно. Нужно всё просчитать и ни на секунду не сомневаться в своих силах. Здесь нужна полная уверенность.

Но обгон удался. Мы увидели ещё один невероятный манёвр Оскара на первом круге».

