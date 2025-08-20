Два новых участника программы Red Bull

Швейцарская картингистка Кьяра Баттиг вошла в состав молодёжной программы Red Bull и при её поддержке в следующем году проведёт свой первый сезон в Формуле 4.

15-летняя спортсменка успешно прошла отбор в Эшториле, где впервые села за руль машины Формулы 4 команды Campos Racing.

Хельмут Марко, руководитель программы: «В Эшториле Кьяра выступила очень хорошо, впервые сев за руль этой машины она сразу продемонстрировала отличную скорость, что позволяет нам рассчитывать на успешный сезон в 2026-м».

Кьяра Баттиг: «Для меня очень важно попасть в программу Red Bull, эта программа воспитала множество сильных гонщиков.

Моя главная цель — попасть в Формулу 1 и стать чемпионом мира. В следующем году я планирую выступать в Формуле 4 и уверена в том, что смогу добиться успеха. Надеюсь вдохновить молодых картингисток пройти тот же путь, что и я».

Другим участником программы стал более опытный Маттиа Кольнаги, который в 2026-м будет выступать в Формуле 3 за MP Motorsport.

