Ковляр установил рекорд результативности в одном матче в истории сборной Украины по баскетболу, набрав 33 очка против Словакии

Разыгрывающий защитник Александр Ковляр установил рекорд результативности сборной Украины по баскетболу в одном матче.

В заключительном матче пре-квалификации к чемпионату мира-2027 против Словакии (98:86) Ковляр набрал 33 очка, реализовав 6/9 двухочковых, 4/10 трехочковых и 9/12 штрафных бросков. К этому он добавил 6 подборов и 6 передач.

До этого рекордным показателем результативности в одном матче в истории сборной Украины были 29 очков Артема Пустового против Литвы на Евробаскете-2017 и Алексея Печерова против Эстонии в 2009 году в квалификации к Евробаскету-2009.

Украина, помимо гостевой победы над Словакией, в пре-квалификации на ЧМ-2027 на выезде проиграла Швейцарии (64:66), а также в «домашних» играх победила Словакию (80:71) и Швейцарию (73:64).

В основной европейской квалификации на чемпионат мира-2027 примут участие 32 команды. Поскольку Украина заняла первое место в своей группе в пре-квалификации, то в первом раунде отбора на ЧМ-2027 она сыграет в группе А с Испанией, Грузией и Данией.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

