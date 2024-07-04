Майами и Лейкерс — главные претенденты на подписание шестикратного участника Матча всех звезд НБА ДеРозана

Последние три сезона Демар отыграл в составе Чикаго

Майами и Лейкерс претендуют на подписание форварда Чикаго Демара ДеРозана.

ДеРозан может покинуть свой нынешний клуб на правах неограниченного свободного агента.

35-летний форвард является шестикратным участником Матча всех звезд, а за его плечами 15 проведенных сезонов в НБА. Наибольший период свой карьеры ДеРозан провел в Торонто (с 2009 по 2018 год), после чего выступал за Сан-Антонио и Чикаго.

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В прошлом сезоне ДеРозан провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 24 очка, 4,3 подбора и 5,3 ассистов. Чикаго завершил регулярку на 9-м месте, а в раунде плей-ин выбыл от Майами.

Лейкерс в минувшем сезоне вышли в плей-офф, но выбыли в первом же раунде по итогам пяти-матчевой серии с Денвером (1:4). Майами имеет аналогичный результат — в первом раунде плей-офф Хит проиграли будущему чемпиону Бостону (1:4).

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