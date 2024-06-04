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Баскетбол

Фан «Бостона» надягнув майку Кайрі Ірвінга, але приховав його ім’я. Тільки подивіться, як саме

Фан «Бостона» надягнув майку Кайрі Ірвінга, але приховав його ім'я. Тільки подивіться, як саме

Вболівальник «Бостон» надягнув футболку Кайрі Ірвінга, але вирізав його ім'я.

Розігруючий грав за «Селтікс» з 2017 по 2019 рік.

Фото: Licensed by Google

ua.tribuna.com

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