Фан «Бостона» надягнув майку Кайрі Ірвінга, але приховав його ім’я. Тільки подивіться, як саме

Вболівальник «Бостон» надягнув футболку Кайрі Ірвінга, але вирізав його ім'я.
Розігруючий грав за «Селтікс» з 2017 по 2019 рік.
Фото: Licensed by Google
Вболівальник «Бостон» надягнув футболку Кайрі Ірвінга, але вирізав його ім'я.
Розігруючий грав за «Селтікс» з 2017 по 2019 рік.
Фото: Licensed by Google
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