«Пришло время праздновать». Мать Уайлдера оценила поражение от Чжилея

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

1 июня 2024 года на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде состоялся мегафайт.

На ринг вышли боксеры супертяжелого веса: Деонтей Уайлдер (43–3–1, 42 KO) и Чжан Чжилей (26–2–1, 21 KO).

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Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен досрочно, уже в 5-м раунде. Китаец Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера и обезвредил Бронзового бомбардировщика.

Мать Уайлдера Дебора прокомментировала этот бой и намекнула, что ее сыну пора завершать карьеру.

«Сразу после боя я написала ему сообщение, что мы устраиваем для него вечеринку. Он вернул лучший бокс в США, когда все здесь думали, что этот вид спорта уже умер. Он прошел весь путь в своем большом путешествии, он дал нам возможность наслаждаться его нокаутами, а сейчас пришло время праздновать. Я хочу, чтобы Деонтей сейчас просто наслаждался жизнью», – сказала Дебора.

sport.ua