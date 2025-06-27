Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский боксер Дерек Чисора высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

– Способен ли Дюбуа сейчас победить Усика?

– Да, почему нет? Учитывая тот ход, который набрал Дюбуа, он может с ним справиться.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua