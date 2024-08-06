Кроуфорд победил Мадримова, пройдя по краю

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд и Исраил Мадримов

В ночь на 4 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, США, состоялся крупнейший боксерский турнир в США за последнее время. В главном противостоянии вечера двукратный абсолютный чемпион мира американец Теренс Кроуфорд дебютировал в новой весовой категории – провел бой против чемпиона WBA из Узбекистана Исраила Мадримова.

Поединок, в котором Эдди Хирн, промоутер Мадримова, обещал не просто его победу. А его досрочную победу над лидером pound-for-pound.

Кроуфорд был фаворитом. Но вопросы о его возрасте и активности возникали постоянно

Теренс Кроуфорд – удивительно обученный и умный боксер. И вместе с тем удивительно мало популярен и мало выступает в ринге. Дело в том, что в среднем в последнее время Теренс выходит в ринг не чаще одного раза в год.

И все бы не страшно, но Кроуфорду 36 лет. Возрастной боксер, бокс которого основан на тайминге и реакции, рискует потерять все в один момент, если не будет боксировать достаточно часто. Раз в год выглядит, как недостаточно часто.

До боя эту тему затрагивал даже сам Теренс.

«Меня мотивируют скептики, такие как ты, которые говорят, что я стар. Я чувствую себя отлично. Я никогда не курил и не пил. Так что мое тело хорошо сохранилось. Я очень конкурентоспособен. Когда я думаю, что достиг своего потолка, всегда есть дополнительный стимул сделать то, чего я никогда раньше не делал», – рассказывал Кроуфорд.

Но эти вопросы логично поднимались. Соперником в этот раз стал молодой, мощный спортсмен. Исраил Мадримов отлично чувствует себя в первом среднем весе, даже завоевал чемпионский пояс.

Мадримов – как раз тот, кто базово готов проверить на готовность любого. Подвижный узбекский боксер, работающий тяжелыми силовыми и постоянно давящий на соперников. Это не то, что должно создать проблемы боксеру уровня Теренса Кроуфорда. Но вопрос о том, как в 36 лет после годичного перерыва менять весовую категорию, все же возникали.

И, как показал бой, не зря. Если на старте встречи все выглядело довольно ровно, то ближе к 4-5 раундам поединок начал меняться. Неожиданно оказалось, что Исраил Мадримов двигается достаточно хорошо, чтобы создавать для себя атаки. И даже достаточно хорошо, чтобы уходить от контратак оппонента.

Оказалось и другое – в целом Кроуфорд спокойно переносит удары крепкого молодого чемпиона новой для него категории. Мадримов, конечно, не главный нокаутер первого среднего веса, но с возрастом умение держать удар часто падает. Плюс, здесь пропущенных было достаточно. Но если смотреть на весь бой, Теренс так и не почувствовал какого-то удара, который мог бы коренным образом изменить результат.

Getty Images/Global Images Ukraine. Исраил Мадримов и Теренс Кроуфорд

Однако главное переживание фанатов американца было в том, что соперник переработает Теренса. Именно по количеству ударов и активности. Все потому, что Кроуфорд долго включается в бой и вообще никогда не выбрасывает того же количества ударов, которое выбрасывает Мадримов.

Переживали не зря. Когда Исраил начал идти вперед, оказалось, что он способен попадать в американца. Причем, не один раз – и убежать куда-то на дистанцию, а регулярно и точно работать против именитого соперника.

Как показало лицо Кроуфорда, на котором неожиданно появилась гематома, левой рукой Мадримов бил точно. Это и джеб, и левый боковой, и левый оверхенд. Последнее особенно хорошо прилетало поверх джеба американца. Лишь впоследствии, ближе к чемпионским раундам, Теренс начал чаще перекрывать этот удар и очень этому радовался, судя по лицу.

В целом, к чемпионским раундам соперники подходили примерно в равных условиях. Поэтому кому-то нужно было прибавлять. Кроуфорд понимал, что на грани, потому и прибавил. Добавить в ответ у Мадримова не получилось.

Вряд ли здесь вопрос только в выносливости. Теренс, конечно, еще та машина, но он значительно старше оппонента. Но вот удары по туловищу, которые Кроуфорд бил весь бой, и общая точность в последних трехминутках, решила.

Мадримов попытался пойти вперед тоже, но слишком сильно натыкался на удары от оппонента, и приходилось возвращаться за блок.

Судейский вердикт: 116-112 и 115-113 Кроуфорду. Единогласное решение судей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Исраил Мадримов и Теренс Кроуфорд

Что теперь?

Мадримов хочет получить реванш. Но должно сойтись слишком много факторов, чтобы это произошло. Он почти выиграл, но почти. А дальше Кроуфорд может продать свое время выгоднее.

К примеру, в бою с Саулем Альваресом, которому уже отправил приглашение Турки Аль аш-Шейх. Или против Вирджила Ортиса, о котором говорит тот же саудит. Все эти бои ведут к деньгам и титулам. Реванш против Мадримова ведет к еще тридцати шести минутам тяжелого противостояния без плюшек в финале.

Вот даже сейчас Кроуфорд в своем возрасте вытащил бой против неудобного, молодого оппонента. А его критикуют. Зачем идти на это снова и рисковать всем?

Вместо этого Канело, победа над которым принесет окончательный статус легенды, а поражение просто подтвердит факт, что лезть через несколько категорий – плохая идея. Есть другие чемпионы первого среднего веса, для победы над которыми Кроуфорд и пришел. Статус трехкратного абсолюта на горизонте. Все это перспективнее и интереснее реванша.

sport.ua