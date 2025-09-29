Екатерина УСИК: «Говорят, в браке нужно терпение, уже 16 лет...»

Instagram. Александр Усик и Екатерина Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина отметили 16-летие брака.

«Говорят, в браке нужно терпение… Мы уже 16 лет как настоящие чемпионы!», – написала Екатерина в Инстаграме и выложила милое фото.

Александр Усик воспитывает четверых детей вместе с женой Екатериной: это дочери Елизавета и Мария, а также сыновья Кирилл и Михаил.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

