Гюнтер Штайнер: Хорнер не будет торопиться

Почти сразу после увольнения Кристиана Хорнера со всех постов в Red Bull Racing в паддоке начали распространяться слухи, что его следующим местом работы может стать команда Alpine, где он к тому же хочет стать инвестором и совладельцем.

Однако Гюнтер Штайнер, бывший руководитель Haas F1, полагает, что подобный сценарий вряд ли удастся реализовать – препятствием станет то положение, которое в заводской команде концерна Renault занимает Флавио Бриаторе.

Формально его должность именуется «исполнительный советник», но фактически именно он возглавляет команду, и Стив Нильсен, только в сентябре приступивший к обязанностям управляющего директора, отчитывается перед ним.

По мнению Штайнера, Хорнер не станет так уж сильно торопиться с возвращением в паддок, а будет ждать подходящей возможности для реализации своих новых планов.

«Думаю, он немного подождёт, – рассуждал итальянец, принимая участие в подкасте Red Flags. – Он очень хочет вернуться, но не думаю, что сейчас есть какой-то вариант, который позволит сделать то, что он хочет. Полагаю, он хочет стать совладельцем команды, а сейчас, по-моему, нет ничего, что продаётся и что можно было бы приобрести.

Даже если вы захотите что-то купить, это будет стоить очень дорого. Я знаю, что у Хорнера много денег (благодаря его соглашению с Red Bull), но тех средств, которыми он располагает, совершенно недостаточно, чтобы приобрести команду.

А поскольку он не согласится занять какую-либо другую должность, кроме руководителя команды, то даже если он перейдёт в Alpine, чтобы сотрудничать с Бриаторе, то я хочу сказать, что это не сработает. Если Кристиан возглавит команду при Флавио, тогда Флавио придётся уйти, а сейчас совершенно не похоже, что он в ближайшее время куда-то собирается уходить.

Кристиан может и подождать. Я к тому, что у него нет нужды для спешки».

На прошлой неделе стало известно, что Хорнер окончательно расстался с Red Bull, – стороны достигли соглашение, на основе которого ему должно быть выплачено в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта порядка $100 млн. При этом у него есть возможность вернуться в Формулу 1 ближе к середине 2026 года.

Источник